Власти Грузии подтвердили представителю президента Евросовета готовность к переговорам

Шведский дипломат Кристиан Даниэльссон в рамках своего рабочего визита в Тбилиси встретился с президентом и премьер-министром страны

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. На переговорах с оппозицией правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" будет ориентироваться на результат, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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Шведский дипломат Кристиан Даниэльссон прибыл в Тбилиси в качестве медиатора политического диалога между правящей партией и оппозицией.

"Еще раз хочу выразить и зафиксировать полную готовность от имени нашей команды, от имени нашей партии – мы будем ориентированной на результат стороной, которая примет конкретные решения. Безусловно, мы об этом не раз заявляли, в том числе на разных встречах с оппозицией, в разных форматах. Я еще раз хочу подтвердить нашу готовность", – заявил Гарибашвили.

Премьер приветствовал визит Даниэльссона в Тбилиси и отметил, что он является очень опытным дипломатом.

"Он очень хорошо знаком с Грузией, и мы ждем, что этот процесс (переговоры) завершится в кратчайшее время, надеемся на конструктивный диалог и на конструктивность нашей оппозиции", – подчеркнул Гарибашвили.

По информации премьера, в процесс переговоров со стороны правящей партии будут включены председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и вице-спикер Каха Кучава.

В рамках визита личный представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон встретился также с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Глава грузинского государства выразила удовлетворение включенностью Евросоюза и лично Кристианна Даниэльссона в переговорный процесс по урегулированию политического кризиса в Грузии.

Как отметила президент, она уверена, что визит Даниэльссона будет плодотворным, и его опыт поможет сторонам выйти из сложившейся ситуации.

Со своей стороны шведский дипломат отметил, что сегодня включенные в переговоры стороны, как нельзя лучше готовы к достижению договоренности.

Как заявил Даниэльссон, Грузия всегда была примером демократии и стабильности в регионе, и эту ситуация нельзя менять, поскольку это входит в национальные интересы Грузии.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными, и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель дал политическим силам в Грузии время до середины марта, чтобы наметить пути выхода из кризиса – побывав в Грузии, он лично составил список для обсуждения из шести пунктов. После его отъезда стороны несколько раз заявляли о готовности к переговорам, однако ни одного раунда так и не состоялось. Более того, часть оппозиционных партий потребовали отстранить от переговоров премьера Ираклия Гарибашвили. На этом фоне Шарль Мишель присвоил мандат личного представителя в Грузии Кристиану Даниэльссону, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции. До этого он занимался вопросами расширения и соседских вопросов ЕС и знаком с проблематикой Грузии.