Власти Грузии подтвердили представителю президента Евросовета готовность к переговорам

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. На переговорах с оппозицией правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" будет ориентироваться на результат, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Премьер Грузии назвал "красную линию" в переговорах с оппозицией>>

Шведский дипломат Кристиан Даниэльссон прибыл в Тбилиси в качестве медиатора политического диалога между правящей партией и оппозицией.

"Еще раз хочу выразить и зафиксировать полную готовность от имени нашей команды, от имени нашей партии – мы будем ориентированной на результат стороной, которая примет конкретные решения. Безусловно, мы об этом не раз заявляли, в том числе на разных встречах с оппозицией, в разных форматах. Я еще раз хочу подтвердить нашу готовность", – заявил Гарибашвили.

Премьер приветствовал визит Даниэльссона в Тбилиси и отметил, что он является очень опытным дипломатом.

"Он очень хорошо знаком с Грузией, и мы ждем, что этот процесс (переговоры) завершится в кратчайшее время, надеемся на конструктивный диалог и на конструктивность нашей оппозиции", – подчеркнул Гарибашвили.