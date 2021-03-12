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Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии завершил визит в Грузию подписанием двух меморандумов

© AFP / HANDOUT
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (585)
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В ходе визита в Тбилиси Петер Сийярто подписал меморандумы о расширении сотрудничества с грузинской стороной в области образования и научно-технических изысканий

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Грузия и Венгрия расширяют сотрудничество в сфере образования и науки - соответствующие меморандумы были подписаны в ходе рабочего визита министра иностранных дел Венгрии и внешней торговли Петера Сийярто в Тбилиси.

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Как сообщается на сайте правительства Грузии, соглашения предусматривают углубление сотрудничества как в направлении  интернационализации высшего образования, так и в сферах научно-технических изысканий.

С грузинской стороны управление программами и проектами будет осуществлять Международный центр образования, а с венгерской – Общественный фонд Темпус. Свои подписи под документами поставили Петер Сийярто и министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

Образование было названо одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества на встрече главы МИД Венгрии с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления отношений между Грузией и Венгрией, в том числе в торгово-экономической сфере, в области транспорта и туризма.

Глава МИД Венгрии Питер Сийярто беседует с журналистами
© AP Photo / Valentina Petrova
Глава МИД Венгрии: очень много венгров хотят посетить Грузию

Премьер-министр Грузии приветствовал готовность венгерского лоукостера Wizz Air восстановить международные рейсы из Грузии, что будет способствовать укреплению связей между народами и развитию туризма.

Одной из тем обсуждения была ковид-ситуация в мире и, в частности, принимаемые меры в борьбе с пандемией в Венгрии и Грузии.

В завершении встречи Петер Сийярто пригласил главу грузинского правительства посетить с визитом Венгрию в удобное для него время. Приглашение было принято с благодарностью.

"В мае Венгрия становится страной-председателем Совета Европы. Как известно, Грузия уже была страной-председателем Совета Европы, и она с удовольствием поделится опытом с венгерскими коллегами. Естественно, беседа коснулась запланированных в будущем визитов на высшем уровне. Премьер-министр принял приглашение венгерской стороны посетить Венгрию в удобное для него время, и сотрудничество на высоком уровне продолжится", - заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Темы:
Внешняя политика Грузии (585)
Теги:
Визит, Венгрия, Грузия

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