"Нацдвижение" озвучило свои требования на переговорах

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Освобождение политзаключенных и досрочные выборы стали основными темами обсуждения представителей самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" с представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльссоном.

Даниэльссон прибыл в Тбилиси в роли медиатора на переговорах между правящей партией и оппозицией.

"Наша позиция вам известна. В первую очередь, мы считаем, что должна быть исчерпана тема политзаключенных, и это требует того, чтобы нашу партию за столом переговоров представлял Ника Мелия. Также должно быть выполнено мартовское соглашение и освобожден Георгий Руруа. Кроме того, безусловно, для нас важна тема досрочных выборов, и эта позиция не была нами пересмотрена", - сказал одна из лидеров Саломе Самадашвили.

По ее словам, на встрече обсуждались пути достижения компромиссов.

"С нашей стороны мы еще раз подтвердили полную политическую волю, чтобы процесс медиации, который важен для нашей страны, а также политический процесс, важный для ЕС, завершился успешно", - сказала Самадашвили.

А вот лидер "Республиканской партии" Хатуна Лагазидзе, которая принимала участие в встрече, отметила, что встреча была полезной, так как до завершения переговоров остается все меньше времени.

"Мы настроены очень положительно, что соглашение должно состояться, так как оно исходит из интересов страны. Тут нет победителей и проигравших, и мы хотим достичь не соревнования между сторонами, которые хотят доказать друг другу что-то, а победы страны", - сказала Лагазидзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.