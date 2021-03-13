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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Призываю к сдержанности" – президент Грузии обратилась к политическим силам

© photo: AFP 2020 / ERIC PIERMONT
Политика
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После того, как переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, посредниками стали представители Евросоюза

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Призываю все политические силы к сдержанности, чтобы использовать предоставленный шанс договориться, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В пятницу в Грузию прибыл представитель президента Евросовета Кристиан Даниэльссон, который выступит в роли медиатора на переговорах между правящей партией и оппозицией.

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"Хочу еще раз призвать все политические силы и власти к сдержанности, чтобы не прибегать к неуместной риторике, провоцированию ненужных действий и искусственного ажиотажа. Призывают сдерживаться от всего, что может помешать или навредить процессу переговоров", – заявила Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии призвала всех соблюдать основные свободы и принципы свободы слова.

"От сдержанности зависит то, какой предстанет Грузия, а не какая-то политическая сила в важный момент в важном месте – Брюсселе", – сказала Зурабишвили.

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После того, как переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель для решения кризиса. Он лично составил список для обсуждения из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 15 марта.

Также Мишель дал сторонам срок достичь определенных договоренностей к моменту заседания Совета по ассоциации с ЕС, который состоится 16 марта.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (40)
Теги:
Саломе Зурабишвили, Переговоры, Оппозиция, Грузия

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