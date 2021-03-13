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Палатки оппозиции на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии

Оппозиция ждет переговоров: намечается ли разрешение политического кризиса в Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210313/251159773/Oppozitsiya-zhdet-peregovorov-namechaetsya-li-razreshenie-politicheskogo-krizisa-v-Gruzii.html

Оппозиционные партии продолжают называть единственным условием для выхода из кризиса освобождение политзаключенных и досрочные выборы

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Переговоры между властью и оппозицией обязательно состоятся в ближайшее время, заявил лидер партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе после встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльссоном.

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© photo: AFP 2020 / ERIC PIERMONT
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Даниэльссон прибыл в Тбилиси в роли медиатора на переговорах между правящей партией и оппозицией.

"С большой вероятностью встреча сторон пройдет или сегодня, или завтра. Конкретное время сказать не могу, так как это зависит от посредников. Сейчас завершается первый раунд встреч с оппозицией, и после этого посредникам понадобится конкретное время сформировать свои предложения. И уже после этого, вероятно, завтра или сегодня во второй половине дня возобновятся переговоры", – сказал Бакрадзе.

Он также отметил, что представители пяти партий и Даниэльссон на встрече обсуждали представленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем план из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам, а также обязательное продолжение диалога до 15 марта.

"На этой встрече разговор касался подготовленного президентом Мишелем шестипунктового договора. Мы очень детально обсудили каждый пункт и представили взгляд оппозиции, что надо сделать для решения проблем и где возможен компромисс, который выведет страну из глубокого кризиса", – сказал Бакрадзе.

По его словам, оппозиционные партии, как и ранее "Единое национальное движение", условием для выхода из кризиса назвали освобождение политзаключенных и досрочные выборы.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В свою очередь лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, который также принимал участие во встрече, отметил, что акцент был сделан на будущее страны.

"Тут не должно быть проигравших и победителей. Выиграть должна страна, и государство победит, если мы осуществим перезагрузку и найдем вместе выход из кризиса", – сказал Хазарадзе.

При этом он подчеркнул, что только внеочередными выборами выхода из кризиса не найти и стране нужны конкретные реформы.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Теги:
Грузия, Переговоры, Оппозиция, Политика

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