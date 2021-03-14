"Грузинская мечта" выступает за диалог, но не раскрывает детали переговоров

Председатель партии не стал обсуждать какие-либо детали переговоров, предложив подождать до вечера, пока процесс не будет завершен

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" сделают все для успешного завершения диалога с оппозицией, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе после окончания встречи с представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльссоном.

Шведский дипломат прибыл в Грузию в пятницу, 12 марта. Даниэльссон провел встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьером Ираклием Гарибашвили, членами правящей "Грузинской мечты", "Единого национального движения" и еще нескольких оппозиционных партий, а также представителями местных НПО.

На утренней встрече Даниэльссона с представителями "Грузинской мечты" присутствовали председатель партии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Арчил Талаквадзе и член политического совета партии Шалва Папуашвили. На встрече также присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и посол ЕС Карл Харцель.

"Надеемся, что этот процесс завершится успешно. Естественно, все зависит от сторон. Мы сделаем все, чтобы диалог успешно завершился", - сказал Ираклий Кобахидзе журналистам.

По словам председателя партии, он не может комментировать детали процесса до сегодняшнего вечера.

"Мы не сможем обсуждать какие-либо детали до сегодняшнего вечера, пока процесс не будет завершен", - сказал Кобахидзе.

Сегодня же Кристиан Даниэльссон встретится с представителями оппозиции.

После того, как переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель для решения кризиса. Он лично составил список для обсуждения из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 15 марта.

Также Мишель дал сторонам срок достичь определенных договоренностей к моменту заседания Совета по ассоциации с ЕС, который состоится 16 марта.

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов 31 октября. Большая часть оппозиции отказывается признавать итоги голосования и требует проведения внеочередных выборов. Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.