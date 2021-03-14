Акция против ГЭС в Кутаиси: организаторы требуют отставки министра

По словам организаторов акции, ресурс переговоров исчерпан и министр экономики должна уйти в отставку

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. На центральной площади Кутаиси проходит многотысячная акция против строительства Намахванской ГЭС , сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Против строительства Намахвани ГЭС выступают местные жители, представители НПО, активисты и политики. Они проводят акцию протеста уже более 4-х месяцев и устроили палаточный городок близ места строительных работ. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки

Как заявили организаторы перед началом акции, к их требованиям добавилось еще одно - в отставку должна подать министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Они также требуют, чтобы турецкая компания Enka Riniubels покинула ущелье, а правительство Грузии отозвало распоряжение о строительстве каскада Намахвани ГЭС.

По словам представителя неправительственной организации "Защитники ущелья Риони" и организатора акции Варлама Голетиани, ресурс переговоров с властью исчерпан.

"К нашим главным требованиям добавилось еще одно главное требование - отставка Натии Турнава, которая сбежала со встречи и оскорбила тысячи людей, которых мы там представляли", - сказал Голетиани.

Часть собравшихся сегодня собирается ночевать на центральной площади. Как заявил Варлам Голетиани, сегодня будут сформированы группы, которые с завтрашнего дня продолжат ночевать в палатках в Намахвани. Их протест продолжается почти пять месяцев.

28 февраля в Кутаиси прошла многотысячная протестная акция "Защитников ущелья Риони". Демонстранты призвали правительство отказаться от строительства Намахвани ГЭС. На выполнение этого требования демонстранты отвели 14 дней. В противном случае они обещали блокировать Кутаиси.

В пятницу было заявлено, что правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища "Намахвани ГЭС" до проведения дополнительных исследований, при этом остальные работы будут продолжены. Независимые эксперты, которые будут пользоваться доверием населения, изучат проект и проведут исследования.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.