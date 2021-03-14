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Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года

Диалог власти и оппозиции продолжится после возвращения премьера из Брюсселя

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210314/251165912/Dialog-vlasti-i-oppozitsii-prodolzhitsya-posle-vozvrascheniya-premera-iz-Bryusselya.html

Лидер правящей партии считает, что стороны продвинулись вперед по многим направлениям и диалог следует продолжить

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Запланированная на сегодня совместная встреча представителей правящей партии "Грузинская мечта" и лидеров оппозиции отменяется, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге после встречи Даниэльссоном.

По его словам, диалог между сторонами продолжится после визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, который намечен на 16 марта.

Ираклий Кобахидзе, Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
"Грузинская мечта" выступает за диалог, но не раскрывает детали переговоров

"Мы продвинулись вперед по многим направлениям. Обсуждения продолжатся после визита премьер-министра (в Брюссель). Некоторые вопросы требуют дальнейшего пояснения, и этот диалог следует продолжить", - сказал Кобахидзе.

По его словам, стороны еще раз обсудили все вопросы, связанные с диалогом и возможным соглашением.

"У нас состоялась еще одна продуктивная дискуссия с нашими партнерами", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта. Сегодня в течение дня он провел ряд встреч с лидерами "Грузинской мечты" и оппозиционных партий. Он также встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями местных НПО. На встречах присутствовали посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (42)
Теги:
Грузинская мечта, Оппозиция, Грузия

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