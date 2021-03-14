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Здание администрации правительства Грузии

Кристиан Даниэльссон продлил свой визит в Грузию еще на день

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210314/251166759/Kristian-Danielsson-prodlil-svoy-vizit-v-Gruziyu-esche-na-den.html

Для продвижения диалога между сторонами завтра встречи с представителями власти и оппозиции продолжатся

ТБИЛИСИ, 14 мар – Sputnik. Представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон продлит свой визит в Тбилиси еще на день.

По словам Дэниэльссона, для продвижения диалога между сторонами завтра встречи с представителями власти и оппозиции продолжатся.

Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Диалог власти и оппозиции продолжится после возвращения премьера из Брюсселя

"Хочу отметить, что мы очень плодотворно поработали, и я решил, что процесс пошел еще дальше, завтра останусь в Тбилиси. Мой визит продлится еще на день. Мы продолжим работать, чтобы продвинуться еще дальше. Все стороны были максимально вовлечены в процесс. Стороны должны прийти к общему соглашению", - сказал шведский дипломат.

По словам представителя президента Европейского Совета, Грузия важна для Евросоюза и поэтому он прилагает столько усилий к переговорному процессу.

"Я надеюсь, что смогу завтра объявить, что мы пришли к какому-нибудь решению", - сказал дипломат.

Сегодня он провел две встречи с представителями "Грузинской мечты" - в начале и конце рабочего дня, а в промежутке встретился с лидерами ведущих оппозиционных партий.

Шведский дипломат Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию для нормализации политического диалога между правящей партией и оппозицией 12 марта. Он провел встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, представителями местных НПО, членами правящей "Грузинской мечты", лидерами оппозиционных партий.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (43)
Теги:
Оппозиция, Переговоры, Грузия

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