Делегация Грузии во главе с премьер-министром отправилась в Брюссель

В рамках визита запланированы встречи делегации в Еврокомиссии, Совете Европы, Европарламенте и штаб-квартире НАТО

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС – правительственная делегация отправилась в Брюссель 15 марта, сообщает пресс-служба главы правительства страны.

В рамках визита запланированы встречи на высшем уровне как в Еврокомиссии, Совете Европы, Европарламенте, так и в НАТО.

Первую встречу Гарибашвили проведет с премьер-министром Бельгии.

16 марта после заседания Совета ассоциирования Грузия-ЕС состоится совместная пресс-конференция Гарибашвили, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

17 марта состоятся встречи высокого уровня в Европарламенте и НАТО. В штаб-квартире НАТО Гарибашвили примет генсек альянса Йенс Столтенберг. После встречи Гарибашвили и Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.

В правительственную делегацию Грузии входят министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и министр юстиции Гоча Лорткипанидзе.