"Остаются нерешенными многие серьезные вопросы" – Даниэльссон

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Многие серьезные вопросы в процессе переговоров между оппозицией и правящей партией остаются пока нерешенными, заявил личный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон журналистам после встречи с президентом Грузии.

Переговоры в тупике? Даниэльссон остался в Грузии "настолько, насколько понадобится">>

Шведский дипломат приехал в Грузию 12 марта на три дня в роли медиатора переговорного процесса между правящей партией и оппозицией. Однако позднее он решил продлить свой визит в Тбилиси на неопределенное время. В понедельник утром он встретился с лидерами оппозиционных партий.

"У нас была хорошая встреча этим утром, в течение дня у нас еще будут встречи… От президента Мишеля у меня задача помочь в медиации, именно поэтому я остаюсь. Я уже сказал, что многое сделано и работа продолжается. Есть серьезные вопросы, которые остаются нерешенными. Сейчас важно, чтобы партии были конструктивными, чтобы вновь увидеть необходимость компромисса", – заявил Даниэльссон.

Личный представитель президента Европейского совета в понедельник также встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Это уже вторая встреча дипломата с главной грузинского государства в ходе его визита. Однако детали его встречи с Саломе Зурабишвили пока неизвестны. Даниэльссон покинул резиденцию президента без комментариев.

Пока неизвестно и то, когда состоится совместная встреча представителей правящей партии и лидеров оппозиции. В воскресенье председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что диалог между сторонами продолжится после визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель, который намечен на 15 марта.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. После этого в переговорный процесс вмешался Евросоюз в лице президента Европейского совета Шарля Мишеля.