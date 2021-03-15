Кобахидзе: "Грузинская мечта" практически просит оппозицию войти в парламент

Консультации будут продолжены, и в этом случае от раскрытия деталей стороны воздерживаются, заявил председатель правящей партии

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Единственное обязательство оппозиции в соглашении - войти в парламент, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после встречи шведского дипломата Кристиана Даниэльссона с лидерами правящей партии в парламенте.

В воскресенье представитель президента Европейского совета продлил свой визит в Тбилиси еще на день, и в понедельник утром провел встречу с представителями оппозиционных партий. Сегодня стало известно, что его визит продлевается, и он останется в Грузии до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат в процессе переговоров между оппозицией и правящей партией. Стороны пытаются согласовать документ из шести пунктов, который, на основе требований оппозиции, составил сам президент Евросовета Шарль Мишель.

"В том плане, о которых мы говорим с международными партнерами, есть ряд пунктов. Единственное обязательство, взятое оппозицией в этом соглашении, - это их прохождение в парламент. Они не доказали фальсификацию выборов, и мы, практически, умоляем их войти в парламент", - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе выразил надежду что переговоры будут результативными, и завершатся подписанием соглашения.

"Консультации будут продолжены, и в этом случае, к сожалению, мы вынуждены воздерживаться от раскрытия деталей. Завтра ожидается продолжение консультаций, это текущий процесс. По-прежнему в силе остается условие, согласно которому мы не разглашаем детали, поэтому говорить о деталях будет сложно, но каждая последующая встреча означает движение вперед в определенных направлениях", - заявил Кобахидзе.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта. Он намеревался пробыть здесь три дня, однако позже решил, что этого времени недостаточно для преодоления кризиса.

Президент Евросовета представил план из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам, а также обязательное продолжение диалога.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.