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Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе: "Грузинская мечта" практически просит оппозицию войти в парламент

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (43)
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Консультации будут продолжены, и в этом случае от раскрытия деталей стороны воздерживаются, заявил председатель правящей партии

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Единственное обязательство оппозиции в соглашении - войти в парламент, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после встречи шведского дипломата Кристиана Даниэльссона с лидерами правящей партии в парламенте.

В воскресенье представитель президента Европейского совета продлил свой визит в Тбилиси еще на день, и в понедельник утром провел встречу с представителями оппозиционных партий. Сегодня стало известно, что его визит продлевается, и он останется в Грузии до тех пор, пока не будет достигнут конкретный результат в процессе переговоров между оппозицией и правящей партией. Стороны пытаются согласовать документ из шести пунктов, который, на основе требований оппозиции, составил сам президент Евросовета Шарль Мишель.

Ираклий Кобахидзе. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Диалог власти и оппозиции продолжится после возвращения премьера из Брюсселя

"В том плане, о которых мы говорим с международными партнерами, есть ряд пунктов. Единственное обязательство, взятое оппозицией в этом соглашении, - это их прохождение в парламент. Они не доказали фальсификацию выборов, и мы, практически, умоляем их войти в парламент", - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе выразил надежду что переговоры будут результативными, и завершатся подписанием соглашения.

"Консультации будут продолжены, и в этом случае, к сожалению, мы вынуждены воздерживаться от раскрытия деталей. Завтра ожидается продолжение консультаций, это текущий процесс. По-прежнему в силе остается условие, согласно которому мы не разглашаем детали, поэтому говорить о деталях будет сложно, но каждая последующая встреча означает движение вперед в определенных направлениях", - заявил Кобахидзе.

Кристиан Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта. Он намеревался пробыть здесь три дня, однако позже решил, что этого времени недостаточно для преодоления кризиса.

Палатки оппозиции на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Оппозиция ждет переговоров: намечается ли разрешение политического кризиса в Грузии?

Президент Евросовета представил план из шести пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам, а также обязательное продолжение диалога.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (43)
Теги:
Ираклий Кобахидзе, Оппозиция, Грузия

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