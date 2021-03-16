"Не за счет государственных интересов" - премьер Грузии о решении кризиса

Соглашение с оппозицией будет достигнуто в ближайшие дни в случае принятие компромиссного решения, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 16 мар – Sputnik. Правительство Грузии настроено найти решение по выходу их политического кризиса, но это ни в коем случае не произойдет в ущерб интересам государства, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Брюсселе.

Гарибашвили принимает участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-ЕС – правительственная делегация отправилась в Брюссель 15 марта. Премьер уже провел две встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, с которым обсудил вопрос решения выхода из политического тупика в Грузии.

"Мы настроены найти решение, но это ни в коем случае не произойдет в ущерб интересам нашего государства. Мы готовы к тому, чтобы было принято справедливое решение. Это должен быть компромисс, более-менее приемлемый для всех. Мы открыто заявили о своей позиции", - сказал Гарибашвили.

При этом, премьер выразил надежду, что грузинская оппозиция продолжит конструктивный диалог. Встречу с президентом Евросовета Гарибашвили назвал плодотворной, поблагодарил Шарля Мишеля за непосредственное участие в этом посредническом процессе.

"Надеюсь, что оппозиция продолжит конструктивный диалог и, в конечном итоге, желание и задача всей цивилизованной Европы и Шарля Мишеля, чтобы мы, правительство, продолжили работать в парламенте вместе с оппозицией. Это наша задача, как мы этого добьемся, станет ясно завтра и послезавтра, в ближайшие дни", - сказал Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года. Большая часть оппозиции отказывается признавать итоги голосования и требует проведения внеочередных выборов. Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

После того, как переговоры между властью и оппозицией в Грузии зашли в окончательный тупик, в страну прибыл президент Евросовета Шарль Мишель для решения кризиса. Он лично составил список для обсуждения из шести пунктов, а позже прислал в Тбилиси своего личного представителя, который выступил в роли модератора. Кристиан Даниэльссон проводит встречи как с представителями правящей партии, так и с президентом и лидерами оппозиции.

16 марта после заседания Совета ассоциирования Грузия-ЕС в Бельгии состоится совместная пресс-конференция Гарибашвили, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

17 марта состоятся встречи высокого уровня в Европарламенте и НАТО. В штаб-квартире НАТО Гарибашвили примет генсек альянса Йенс Столтенберг. После встречи Гарибашвили и Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию. Также запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия.