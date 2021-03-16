Только один человек может повлиять на российско-грузинские отношения – Бурджанадзе

Лидер "Демократического движения – Единой Грузии" в интервью "Эхо Москвы" рассказала, какой путь прошла страна в период своей независимости и перед какими вызовами сейчас

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузино-российские отношения необходимо нормализовать, но сделать это может лишь один человек – президент России Владимир Путин, заявила лидер оппозиционной партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в интервью "Эхо Москвы".

"Это так, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что в России единственный человек, который может оказать как позитивное, так и негативное влияние на российско-грузинские отношения, это Владимир Путин. Если население Грузии хочет, чтобы российско-грузинская политика действительно изменилась, тогда нужно говорить с тем человеком, кто реально может повлиять на эту политику", – заявила Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что как бы трудно ни было, диалог с Россией необходимо вести.

Грузия порвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге.