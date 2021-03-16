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Конституционный суд Грузии

В Грузии требуют упразднить "комендантский час" через Конституционный суд

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210316/251185648/Oppozitsiya-trebuet-uprazdnit-komendantskiy-chas-v-Gruzii-cherez-Konstitutsionnyy-sud.html

Ограничение на передвижение в период с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся ограничений в Грузии

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Представители оппозиционной Лейбористской партии Грузии и движения "Солидарность" подали иск в Конституционный суд страны с требованием упразднить так называемый "комендантский час".

Комендантский час в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Изначально ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить на час - с 21:00 до 05:00.

Истцы считают установленные ограничения на передвижение неконституционными.

"Грузия является страной-рекордсменом по длительности "комендантского часа", и он уже давно стал политическим и не направлен на борьбу с пандемией. Исходя из этого, мы требуем от Конституционного суда, чтобы хотя бы в этой части он был защитником Конституции, а не власти и упразднил "комендантский час", - заявил журналистам член Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

Штраф за нарушение ограничения на передвижение составляет 2 тысячи лари (602,5 доллара).

"По состоянию на сегодняшний день, прожиточный минимум составляет 400 лари, поэтому штраф в размере двух тысяч лари является абсурдным. Исходя из этого, Конституционный суд должен рассмотреть, насколько законным является штраф", - заявил руководитель движения "Солидарность" Лаша Шукакидзе.

Ограничение на передвижение в период с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся ограничений, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии неопределенный срок. Эпидемиологи поясняют это ограничение желанием сократить передвижение граждан.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1017)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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