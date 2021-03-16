Правительство Грузии расширяется - появится министерство культуры, спорта и молодежи

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии будет разделено на два ведомства

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил пакет законопроектов о реформе правительства и появлении в Грузии нового министерства.

Пакет из 58 законопроектов был утвержден единогласно.

Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии будет разделено на два ведомства - министерство образования и науки, а также министерство культуры, спорта и молодежи.

Законопроект вступит в силу после подписания президентом Грузии и опубликования на сайте законодательного вестника.

По предварительным данным, новое министерство возглавит Тея Цулукиани, которая до этого в течение восьми лет возглавляла министерство юстиции Грузии, а в декабре 2020 года стала депутатом парламента.

Что касается министерства образования и науки, то его продолжит возглавлять Михаил Чхенкели.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале