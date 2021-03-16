Бурджанадзе рассказала, какими видит будущие отношения между Грузией и Россией

Лидер "Демократического движения - Единой Грузии" убежденна, что только один человек может урегулировать отношения между двумя странами и этот человек Владимир Путин

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Диалог между Россией и Грузией необходим, несмотря на имеющиеся серьезные проблемы в отношениях двух стран, об этом в интервью "Эхо Москвы" заявила лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

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По словам Бурджанадзе, если кто-то в Грузии надеется реально изменить политику грузино-российских отношений без переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то напрасно, это невозможно будет сделать. Именно от Путина, считает она, зависит, какими будут отношения между двумя странами в будущем.

"Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно - негативно тоже - на российско-грузинские отношения, это действительно Владимир Путин. Поэтому я считаю, если люди в Грузии хотят реально изменить российско-грузинскую политику, они, безусловно, должны разговаривать с тем человеком, который может реально повлиять на эту политику. Поэтому считаю, что возможность разговаривать с президентом России – это только позитив", - сказала политик.

Она также отметила, что сегодня в России многие не понимают того, что происходит в Грузии.

"Я понимаю, что в России многим очень непонятен внутренний грузинский вопрос, даже в тех кругах, где было бы неплохо, если бы понимали", - отметила Бурджанадзе.

Что касается событий 2008 года, Бурджанадзе отметила, то признание Россией независимости двух регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, завело отношения двух стран в тупик.

"2008 год был трагическим моментом, и признание Абхазии и Южной Осетии было для нас катастрофой. Я неоднократно говорила это и в Москве, и в разговорах с российскими политиками, что я считаю это большой ошибкой России... Это нас завело в тупик", - сказала Бурджанадзе.

Бурджанадзе подчеркнула, что от решения этого вопроса зависят будущие отношения с Москвой.

"Никто в Грузии никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Вы поймите, это наша часть, я не отрицаю, что это также земля абхазов и осетин, они наши сограждане, но это наша общая земля. Я все детство провела в Гаграх, и я не могу спокойно проезжать по эстакаде, где написано, что до Сухуми 345 км. Пока этот вопрос будет стоять между Грузией и Россией, к сожалению, у нас сложности будут всегда", - сказала Бурджанадзе.

Вместе с тем политик убеждена, что Грузия не должна бездействовать и прежде всего должна налаживать мосты с абхазами и осетинами.

"Наше дело, дело грузин, в первую очередь, восстановить мосты между грузинами и абхазами, и грузинами, и осетинами. Мы веками жили дружно. И только маленькая часть нашего сосуществования обременена такими трагическими, кровавыми годами. Поэтому я надеюсь, что мы сможем восстановить наши добрые отношения. Но если Россия, конечно, будет играть позитивную роль в урегулировании этого конфликта. Я вас уверяю, тогда и отношения между Грузией и Россией будут совершенно иными", - подытожила Бурджанадзе.

Как отметила политик, она будет делать все от нее зависящее, чтобы улучшить отношения между двумя странами.

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