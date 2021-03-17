"Час икс" настал – власти и оппозиция Грузии сядут за стол переговоров

Уже сегодня, возможно, стороны смогут договориться, что позволит стране выйти из глубокого политического кризиса

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и лидеры грузинской оппозиции в среду проведут встречу при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона.

Встреча пройдет в 16:00 в здании представительства ЕС.

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов – амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррелл на пресс-конференции в Брюсселе, Даниэльссон в ближайшее время сделает сторонам конкретное предложение для решения политического кризиса.

Между тем, обе стороны настроены на решение вопросы, хотя их мнения по поводу двух тем радикально отличаются. В правящей партии до сегодняшнего дня не соглашаются с требованием оппозиции назначить досрочные выборы и отпустить задержанных оппозиционеров.

Политический кризис в Грузии начался сразу после парламентских выборов в октябре 2020 года. Недовольная результатами оппозиция отказалась признавать итоги голосования и объявила бойкот работе в законодательном органе, несмотря на то, что получила 60 мест в парламенте Грузии, и стала устраивать массовые протесты.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в феврале 2021 года.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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