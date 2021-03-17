Премьер Грузии: оппозиция должна войти в парламент

Гарибашвили надеется, что конструктивная часть оппозиции осмелится и войдет в парламент

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Европейские партнеры Грузии считают, что партии страны должны найти общий язык и продолжить работу в парламенте, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Глава грузинского правительства находится с официальным визитов в Брюсселе. Между тем, в эти минуты в Тбилиси проходят переговоры властей и оппозиции для выхода из политического кризиса. Встреча проходит при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльссона.

"Сегодня у меня были очень плодотворные встречи с нашими друзьями в ЕС... Если подытожить, то их общие советы таковы: политические партии должны найти общий язык и все вместе продолжить политическую жизнь в парламенте Грузии. Это позиция каждого - абсолютно всех, никто не зафиксировал другую позицию", - заявил Гарибашвили.

Он выразил надежду, что конструктивная часть оппозиции осмелится на такой шаг и войдет в парламент.

"Я не имею в виду радикальные намерения и идеи Саакашвили (экс-президент Михаил Саакашвили -ред.). Я верю в конструктивно и государственно мыслящих оппозиционеров, которые примут решение сделать смелый шаг и присоединяться к парламенту, чтобы сделать завтрашний день лучше для населения", - сказал Гарибашвили.

Политический кризис в Грузии начался сразу после парламентских выборов в октябре 2020 года. Недовольная результатами оппозиция отказалась признавать итоги голосования и объявила бойкот работе в законодательном органе, несмотря на то, что получила 60 мест в парламенте Грузии, и стала устраивать массовые протесты.

Кризис усугубился после задержания в Тбилиси лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия в феврале 2021 года.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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