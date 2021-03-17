Кто кого? Власти и оппозиция Грузии снова пытаются договориться - подробности

Власти и оппозиция настроены решительно - ни одна из сторон не собирается сдавать свои позиции по досрочным выборам

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидеры грузинской оппозиции в эти минуты проводят переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса в стране.

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Встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором встречи выступает Кристиан Даниэльссон - личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля.

На встрече правящую партию представляют председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

"Сегодня проводится первая встреча в этом формате, с участием всех политических партий. На встрече будет рассмотрено несколько пунктов", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Оппозицию на встрече представляют Акакий Минашвили от партии "Единое национальное движение", Хатуна Самнидзе от "Республиканской партии", Гига Бокерия от партии "Европейская Грузия – движение за свободу", Зура Джапаридзе от партии "Гирчи – больше свободы", Алеко Элисашвили от партии "Граждане", а также Гоча Тевдорадзе от "Альянса патриотов Грузии".

Перед началом встречи представители оппозиции отметили, что намерены настаивать на выполнении своих требований.

"Для того, чтобы кризис в стране был решен, должны быть освобождены политзаключенные и назначены досрочные выборы", - сказал представитель "Нацдвижения" Акакий Минашвили.

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Как заявил вице-президент Еврокомиссии Джозеф Боррелл на пресс-конференции в Брюсселе, Даниэльссон в ближайшее время сделает сторонам конкретное предложение для решения политического кризиса.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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