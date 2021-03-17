Протест на колесах - соратники в очередной раз потребовали освободить лидера ЕНД

Ника Мелия оказался в застенках после того, как отказался платить залог за свою свободу. Он обвиняется в организации и участии в групповом насилии во время акции протеста летом 2019 года. Следствие по его делу до сих пор продолжается

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Несколько десятков человек устроили автомобильное шествие с требованием освободить лидера крупнейшей оппозиционной партии в Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия.

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Автоколонна проехала от площади Республики в Тбилиси до тюрьмы №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси), где сейчас Мелия находится в предварительном заключении на время следствия, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Главные требования протестующих – провести досрочные парламентские выборы и освободить "политзаключенных" - председателя партии "Единое национальное движение" Нику Мелия и совладельца главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

По пути к тюрьме активисты сделали пару остановок у здания парламента и МВД, где также озвучили свои требования.

В данный момент активисты находятся перед зданием исправительного учреждения №12, где проходит акция протеста. Собравшиеся выразили солидарность Мелия и заверили, что тот скоро выйдет на свободу.

"Одним из основных условий преодоления политического кризиса и достижения соглашения является освобождение политических заключенных. Речь о Георгии Руруа и Нике Мелия, которые являются личными узниками Бидзины Иванишвили. Именно ими сегодня "Грузинская мечта" пытается торговаться не только с оппозицией, но и с нашими международными партнерами", - заявил член политсовета "Национального движения" Заал Удумашвили.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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