Скандал на переговорах в Грузии: лидер "Лейбористской партии" ушел в знак протеста

Стороны пока далеки от соглашения, поэтому процесс переговоров не завершится сегодня, отметил оппозиционер

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили покинул переговоры между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией в знак протеста.

Правящая партия и лидеры грузинской оппозиции в эти минуту проводят переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса в стране. Встреча проходит при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона.

"Я вернусь к политическим консультациям и за стол переговоров, когда будут рассматриваться и будут решены два вопроса: досрочные выборы и освобождение политзаключенных. Строительство дома начинается не с крыши, а с основания. Как только мы начали рассматривать судебную и избирательную реформу и вопрос возвращения в парламент, это означает, что процесс разваливается, а Иванишвили остается хозяином страны, а оппозиция не выполнила свои обязательства перед народом",- сказал Нателашвили.

Как пояснил Нателашвили, первой темой переговоров стала избирательная и судебная реформы, которые, по его мнению, должны рассматриваться после вопроса досрочных выборов.

Переговоры также покинул и представитель "Альянса патриотов Грузии" Гоча Тевдорадзе.

"Во время встречи мы начали работу над шестипунктовыми тезисами. Сегодня они превратились в определенный документ. Мы начали работу над этим документом. Я не хочу вдаваться в подробности, конкретно что и как. Думаю, что сегодня встречи не завершаться и продолжатся завтра. Будет хорошо, если мы достигнем окончательного соглашения", - сказал Тевдорадзе.

Он также отметил, что стороны далеки от соглашения.

"Пока мы далеки от окончательного соглашения... Сегодня этот процесс не завершится", - сказал Тевдорадзе.

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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