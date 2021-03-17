Оппозиция и "Грузинская мечта" продолжат переговоры завтра

Власти и оппозиция настроены решительно - ни одна из сторон не собирается сдавать свои позиции по досрочным выборам

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Очередной раунд переговоров между оппозицией и "Грузинской мечтой" завершился в среду вечером, и политики анонсировали на четверг "решающую встречу".

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Правящая партия и лидеры грузинской оппозиции провели очередной раунд переговоров, чтобы найти выход из политического кризиса в стране. Встреча прошла при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона.

"Переговоры были тяжелыми и сложными, и завтра этот процесс продолжится. По всем вопросам очень сложные переговоры. Я не могу ничего сказать дополнительно. У нас пока нет результатов. Как только будет достигнуто соглашение, общество об этом узнает", – рассказал один из лидеров партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Гига Бокерия.

Лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе, в свою очередь, заявил, что в четверг состоится "решающая встреча".

"Мы в формате диалога проходили по тем пунктам которые нам оставил Шарль Мишель. Какую-то часть пунктов прошли, и завтра будет самая решающая встреча", – отметил Джапаридзе.

По его словам, тональность заявлений "Грузинской мечты" отличается от той, которую оппозиция слышит на публичных заявлениях.

Как отметил один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, стороны должны согласовать все вопросы до единого, иначе итогового соглашения достигнуто не будет.

"Процесс переговоров очень сложный и требует компромиссов. Завтра мы продолжим этот процесс. Мы говорим о пакете соглашений, однако я не могу разглашать детали. Разговор очень сложный, исходя из сложности вопросов, и мы работаем над согласованием всех вопросов. Без этого соглашения не будет", – заявил он.

Лидер парламентской партии "Граждане" Алеко Элисашвили, в свою очередь, отметил, что стороны продвинулись вперед в процессе согласования вопросов.

"Мы продвинулись вперед, работаем над деталями, у нас есть продвижение. Завтра мы продолжим встречу. По тем вопросам, над которыми мы работали, позиции сторон сблизились", – сказал политик.

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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