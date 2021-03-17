"Грузинская мечта" довольна прошедшими переговорами с оппозицией

В правящей партии и оппозиции мнения о пользе переговоров сошлись – стороны сблизили позиции по разным вопросам и нацелены на продолжение диалога

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Процесс переговоров продвигается хорошо, главное, чтобы оппозиция их не сорвала, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В среду правящая партия и лидеры грузинской оппозиции провели очередной раунд переговоров, чтобы найти выход из политического кризиса в стране. Встреча прошла при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниэльссона.

"Сегодняшняя встреча была хорошей. Процесс пошел хорошо. Но главное, чтобы оппозиция не нашла причины для срыва переговоров. Мы рассмотрели ряд вопросов, и наши позиции сблизились. Я надеюсь, переговоры продолжатся и завершатся успешно. Мы настроены конструктивно", – сказал Кобахидзе.

По его словам, "положение оппозиции становится тяжелее с каждым днем".

"Единственное требование к оппозиции – войти в парламент, остальное должны выполнить мы – правящая партия", – заключил Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя прошедшие переговоры, исключил возможность досрочных выборов.

"Хочу ясно сказать, что мы бережно относимся к выбору наших сторонников и "Грузинская мечта" не предпримет таких шагов, которые поставят под удар доверие к ней общества и сторонников. Несмотря на пандемию, более двух миллионов наших сограждан приняли участие в выборах, поэтому мы считаем, что рассмотрение таких требований, как выборы, является безосновательным, и я рад, что текст соглашения принимает такой вид, который справедливо отражает все вопросы", – сказал Талаквадзе.

Он отметил, что на переговорах стороны потратили больше времени на поиск того, что их сближает, чем на противостояние и поиск различий, и выразил надежду, что такое отношение оппозиции станет общим стандартом.

"Могу сказать, что позиции по важным для страны и общества вопросам очень сближены и эти вопросы готовы для соглашения. Я думаю, в ближайший период возможно достичь соглашения, если оппозиция проявит больше ответственности", – добавил председатель парламента.

Даниэльссон прибыл в Грузию 12 марта и все это время проводил встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса, предложенный Мишелем. План состоит из пяти главных пунктов - избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.