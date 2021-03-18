"Я никуда не собираюсь уходить" – Каладзе развеял слухи о своем уходе из политики

Каха Каладзе считается одним из самых рейтинговых политиков в Грузии и одним из лучших мэров Тбилиси, об этом свидетельствуют результаты многочисленных социологических опросов, проводимых в стране

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг распространенные слухи о своем возможном уходе из политики и заявил, что никуда уходить не собирается.

Как заявил Каладзе в интервью телекомпании Imedi, то, что он делает вместе со своими соратниками, нужно стране, и будет продолжать работать в круглосуточном режиме и дальше, чтобы решить все проблемы столицы и тбилисцев.

"Слухи о моем уходе распространяются целенаправленно. Во-первых, почему я должен уехать в Милан, не понимаю. Я вернулся из Милана в 2012 году. Я завершил свою карьеру в спорте и сегодня я в политике. Я не собираюсь никуда уходить. Я собираюсь остаться в политике надолго, до тех пор, пока у меня будет поддержка общества, населения", – заявил он.

По словам Каладзе, он никогда не бросает незавершенными дела и всегда доводит их до конца, и сейчас делает все, чтобы завтрашний Тбилиси был лучше, чем сегодняшний.

В последнее время в социальных сетях ходят слухи о том, что Каха Каладзе уходит из политики и возвращается в Милан, откуда он вернулся в Грузию, завершив успешную карьеру футболиста.

По возвращении на родину, Каладзе активно включился в политическую жизнь. С 2017 года он мэр Тбилиси, до этого был министром энергетики. Государственные должности совмещает с партийной – Каладзе генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта".

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