Киберпреступления в Грузии будут караться строже

Сроки наказания за киберпреступления, совершенные в отношении критических информационных систем, будут значительно выше существующих

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за киберпреступления в отношении государственных органов или юридических лиц, имеющих значение для функционирования государства.

За законопроект проголосовали 76 депутатов.

Согласно поправкам, представленным министерством внутренних дел Грузии, сроки наказания за киберпреступления, совершенные в отношении критических информационных систем, будут значительно выше существующих.

Под критическими информационными системами подразумеваются информационные системы государственных органов или юридических лиц, бесперебойное функционирование которых важно для обороны страны и/или экономической безопасности, а также для нормального функционирования государственной власти и общества.

Так, если незаконное проникновение в компьютерную систему в Грузии сейчас карается штрафом или лишением свободы до 5 лет, то же действие, совершенное в отношение информационных критических систем, будет караться лишением свободы от 3 до 6 лет.

Ужесточение коснется также незаконного использования компьютерных данных или компьютерных систем. В этом случае в случае совершения преступления в отношении критических информационных систем будет караться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, а не лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, как это прописано в действующем законодательстве.

Срок от 4 до 7 лет, вместо штрафа или срока от 3 до 5 лет, составит наказание и за посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы, если речь идет о критических информационных системах.

Кроме того, в Уголовном кодексе Грузии появится отдельное наказание за посягательство на компьютерные данные с целью получения финансовой выгоды. Срок наказания за подобное преступления составит от 4 до 11 лет в зависимости от отягчающих обстоятельств.

Также в Уголовном кодексе Грузии появится и наказание за создание фальшивых официальных компьютерных данных. Это преступление будет караться лишением свободы от 3 до 6 лет.

Законопроект вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

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