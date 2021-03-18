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Скандальные аудиозаписи Иванишвили: журналист TV Pirveli вызван на допрос

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Дело касается обнародованной телеканалом скандальной аудиозаписи, компрометирующей сына миллиардера Бидзины Иванишвили

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде проходит допрос в присутствии судьи магистрата главы информационный службы оппозиционного телеканала TV Pirveli Нодара Меладзе.

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Меладзе пришел в суд вместе с адвокатом. Дело касается обнародованной телеканалом 6 марта скандальной аудиозаписи, компрометирующей сына основателя правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили – 27-летнего Беру, а также нынешнего премьера Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Здание ТВ Пирвели
© Sputnik / Alex Shlamov
Скандал с тайными аудиозаписями: прокуратура Грузии намерена изъять аппаратуру TV Pirveli

"Я не собираюсь в какой-либо форме отвечать на вопрос, который касается информации, добытой в рамках нашей журналистской деятельности... На мой телефон из прокуратуры поступил звонок следующего содержания, что у них есть решение суда. Я ответил, пришлите нам решение суда, мы ознакомимся, о чем он просит. Исходя из этого, мы проконсультировались с юристами и в тот же момент юристы вычитали, что там написано, что следует предпринять пропорциональные принудительные меры", – заявил Меладзе журналистам.

В свою очередь, прокурор дела Лаши Котрикадзе заявил, решение об изъятии не предполагает каких-либо насильственных действий, в том числе проведения обыска.

"Мы связались с телевидением, с Нодаром Меладзе, у нас было предварительная договоренность и они дали согласие, что если мы принесем решение суда, то они передадут нам эту аудиозапись. Сам Нодар Меладзе согласился его передать. Он не говорил, что не передаст, а сказал нам принести решение и после он передаст. Изъятие и решение по своей сути не предусматривает никаких насильственных действий", – заявил Котрикадзе.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по аудиозаписям по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". В частности, прокуратура расследует факт, содержащий признаки самовольной записи или прослушивания частных переговоров, а также незаконного использования и распространения записей частной коммуникации и информации, полученных с применением технических средств.

Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB
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Прокуратура получила разрешение суда изъять у телекомпании носитель, полученный ею от источника, и носители с аудиозаписями, а если телекомпания откажется отдавать записи – изъять их в принудительном порядке.

Как ранее пояснила руководитель службы по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Грузии Байя Цанава, целью прокуратуры является быстрое получение аудиозаписей, чтобы назначить экспертизу для определения их аутентичности и провести следственные мероприятия.

Между тем, сама телекомпания, руководствуясь законом, не собирается разглашать свой источник, хотя не отказывается от сотрудничества с прокуратурой.

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