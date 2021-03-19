"Движение для народа" призывает сакребуло Тбилиси вплотную заняться оползневой зоной

Лидер "Движение для народа" призывает сакребуло Тбилиси оперативно обсудить ситуацию в оползневой зоне в столице и в случае необходимости проинформировать население об опасности

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе обратилась к председателю тбилисского сакребуло (горсобрания – ред.) Георгию Ткемаладзе срочно и приступить к изучению оползневых процессов на склоне Вашлиджвари.

Свое прошение она подала в сакребуло вместе со своими активистами в присутствии журналистов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с Площади Свободы.

По словам Долидзе, сакребуло обязано проинформировать общественность о том, изучен ли склон у дороги, соединяющей микрорайоны Нуцубидзе и поселок Вашлиджвари, и какова угроза схода оползня.

"Я обращаюсь с письмом в комиссию по охране окружающей среды сакребуло, в том числе к оппозиционным депутатам горсобрания, с просьбой собраться и как можно скорее выяснить, что произошло, что по каким причинам и какая опасность грозит населению", – сказала Долидзе журналистам.

По информации мэрии Тбилиси, оползневые процессы активизировались на склонах в районе озера Лиси из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащей территории в последние годы.

Под склоном расположена дорога Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимается мэрия.

Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от Центра оперативного управления "112" в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).

Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы "в кратчайшие сроки" обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня.

Накануне стало известно, что к изучению оползневой зоны в Тбилиси со следующей недели будут подключены немецкие специалисты.

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