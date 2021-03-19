Секс-скандал в Грузии: оппозиционный политик будет ждать приговора в тюрьме

Как утверждает следствие, оппозиционер в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщине против ее воли

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для оппозиционного политика Гоги Цулая, обвиняемого в насилии и в сексуальных домогательствах.

Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, в то время как сторона защиты просила отпустить политика под залог.

Цулая был задержан 16 марта. Как установило следствие, политик, под предлогом подготовки к переговорам и приближения "комендантского часа", предложил своей знакомой остаться на съемной квартире. Та осталась, так как знала, что в квартире будет еще один человек. Того не оказалось в квартире, а Цулая, как утверждает следствие, выпил и начал приставать к женщине против ее воли.

Следствие установило, что Цулая против воли женщины осуществил в ее отношении "действия сексуального характера". Однако женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, тогда Цулая остановился.

Между тем на теле у женщины остались следы насилия на руках, шее и спине.

Следствие ведется по статье "Сексуальные действия иного характера, совершенные с применением насилия". В случае подтверждения вины, 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

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