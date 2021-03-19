17:46 19 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9758
  • 100 RUB4.5178
  • USD3.3298
Поиск
Судебный молоток

Секс-скандал в Грузии: оппозиционный политик будет ждать приговора в тюрьме

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Политика
Получить короткую ссылку
14201
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210319/251217701/Seks-skandal-v-Gruzii-oppozitsionnyy-politik-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme.html

Как утверждает следствие, оппозиционер в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщине против ее воли

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для оппозиционного политика Гоги Цулая, обвиняемого в насилии и в сексуальных домогательствах.

Георгий (Гоги) Цулая
photo: Gogi Tsulaia / FB
Грузинский политик обвиняется в насилии над женщиной

Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, в то время как сторона защиты просила отпустить политика под залог.

Цулая был задержан 16 марта. Как установило следствие, политик, под предлогом подготовки к переговорам и приближения "комендантского часа", предложил своей знакомой остаться на съемной квартире. Та осталась, так как знала, что в квартире будет еще один человек. Того не оказалось в квартире, а Цулая, как утверждает следствие, выпил и начал приставать к женщине против ее воли.

Следствие установило, что Цулая против воли женщины осуществил в ее отношении "действия сексуального характера". Однако женщина сопротивлялась и пригрозила вызвать полицию, тогда Цулая остановился.

Между тем на теле у женщины остались следы насилия на руках, шее и спине.

Следствие ведется по статье "Сексуальные действия иного характера, совершенные с применением насилия". В случае подтверждения вины, 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Секс-скандал, секс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
SOS! Рядом с Тбилиси умирает озеро, рыба выбрасывается на берег - что происходит в Кумиси?
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться