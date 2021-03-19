Грузинская оппозиция переходит на новый режим действий

О своих планах на ближайшее будущее и о видении оппозиции политических процессов будет объявлено завтра

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция в субботу объявит о новом режиме своих действий, заявил представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили на брифинге.

Оппозиция планировала проведение масштабной акции в Тбилиси на 20 марта. Однако из-за переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" акция была упразднена. В четверг процесс переговоров завершился безрезультатно.

"Мы упразднили все акции, в том числе отказались от акции, запланированной на 20 марта, но уже завтра мы переходим на новый режим и другую волну, поэтому мы объявим о своих планах на ближайшее будущее и о нашем видении политических процессов завтра в 12 часов на проспекте Руставели", - сказал Удумашвили.

Несмотря на отказ оппозиции от акций у здания парламента до сих пор остаются установленные в конце февраля палатки, число которых достигло 18.

Для решения политического кризиса в Грузию прибыл Кристиан Даниэльссон как личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Несмотря на то, что дипломат остался в Грузии больше запланированного, сблизить позиции сторон ему все же не удалось. Последние переговоры, которые должны были стать решающими, продолжались более десяти часов. Однако ничего не изменилось - оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

При этом стороны обвинили друг друга в срыве переговоров.