Партия "Гирчи" начинает переговоры с властью

Переговоры, которые вели представители власти и оппозиции при посредничестве ЕС, завершились безрезультатно

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Партия "Новый политический центр – Гирчи" собирается начать индивидуальные переговоры с правящей партией Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил один из лидеров партии Вахтанг Мегрелишвили.

Партия "Новый политический центр – Гирчи" до последнего времени в отличии от других своих коллег по оппозиции придерживалась нейтральной позиции и не собиралась отказываться от депутатских мандатов.

"У нас мало надежды, что посредники решат нашу проблему. Мы должны попытаться придумать выход и осуществить его. Мы начнем переговоры, мы открыты и будем говорить со всеми. Мы договоримся с "Грузинской мечтой" и начнем с ними непосредственный диалог", - сказал Мегрелишвили в интервью телеканалу Rustavi2.

Это заявление Мегрелишвили сделал на второй день после срыва переговоров грузинской оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по выходу из политического кризиса.

Для решения политического кризиса в Грузию прибыл Кристиан Даниэльссон, как личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, с единственной задачей - найти пути выхода из политического кризиса в стране.

Несмотря на то, что дипломат остался в Грузии больше запланированного, сблизить позиции сторон ему все же не удалось. Последние переговоры, которые должны были стать решающими, продолжались более десяти часов. Однако, ничего не изменилось - оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

При этом стороны обвинили друг друга в срыве переговоров.

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