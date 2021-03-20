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Грузинская оппозиция проводит информационный митинг 20 марта 2021 года

Грузинская оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста и поездку по регионам

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
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По словам лидера "Европейской Грузии", лидеры оппозиции "приедут в каждый город, в каждое село, в каждый дом"

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция, продолжающая требовать досрочных выборов, озвучила ближайшие планы на весну.

Участник акции протеста с флагом партииГирчи в руках у здания парламента Грузии 17 ноября 2019
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Партия "Гирчи" начинает переговоры с властью

Оппозиция планировала проведение масштабной акции в Тбилиси на 20 марта. Однако из-за переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" акция была упразднена. В четверг процесс переговоров завершился безрезультатно.

Теперь оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозицию проведут мобилизацию сторонников в регионах.

"С сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. До этого пройдут многочисленные акции в Тбилиси и регионах, а 15 мая мы устроим большой митинг тут, у парламента", – заявил на информационном митинге у парламента представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

По словам лидера "Европейской Грузии" Гиги Угулава, лидеры оппозиции разделятся и отправятся в регионы, "приедут в каждый город, в каждое село, в каждый дом".

Для решения политического кризиса в Грузию ранее прибыл Кристиан Даниэльссон как личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze
Политолог прокомментировал провалившиеся переговоры между властями и оппозицией Грузии

Несмотря на то, что дипломат остался в Грузии больше запланированного, сблизить позиции сторон ему все же не удалось. Последние переговоры, которые должны были стать решающими, продолжались более десяти часов. Однако ничего не изменилось – оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

При этом стороны обвинили друг друга в срыве переговоров.

Теги:
Грузия, Акция протеста, Оппозиция

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