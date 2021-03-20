Мдинарадзе: "Грузинская мечта" переходит на новую повестку дня

По словам одного из лидеров партии, оппозиция может войти в парламент и решать вопросы, которые озвучивала во время переговоров

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" начинает работу над важными для страны вопросами, а не решением придуманного политического кризиса, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета.

Грузия уже четвертый месяц находится в состоянии политического кризиса. Решить его пытался представитель президента Европейской комиссии Кристиан Даниэльссон, однако несмотря на его усилия власти и оппозиция так и не смогли прийти к соглашению.

"Мы теперь думаем над такими вопросами, как пандемия, вакцинация, соответствующие ограничения, вопросы восстановления экономики, инфраструктурные проекты. Также над оздоровлением экономики и социальными проектами… Вы все знаете о стоящих вызовах и тут мы должны принять быстрые решения", – сказал Мдинарадзе.

По его словам, партия намерена сконцентрироваться на этих вопросах.

"Нашего внимания требуют эти вопросы, а не оставаться в условиях придуманного и искусственного кризиса", – добавил политик.

Он отметил, что оппозиция может войти в парламент и решать вопросы, которые озвучивала во время переговоров.

"Все предложения "Грузинской мечты", представленные за столом переговоров, в силе и в любое время любой представитель оппозиции может дать ответ – войти в парламент и принять участие в позитивном и полезном для страны решении этих вопросов", – сказал Мдинарадзе.

Между тем оппозиция входить в парламент не собирается, а планирует подготовку к масштабной акции протеста 15 мая. До этого она планирует провести встречи в регионах Грузии.