Мдинарадзе: "Грузинская мечта" не боится акций оппозиции

По словам одного из лидеров правящей партии, протестами невозможно обеспечить в стране государственность

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не боятся предстоящих акций оппозиции, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе журналистам.

Грузинская оппозиция в субботу объявила о начале протестного движения, которое завершится масштабной акцией в Тбилиси 15 мая с требованием досрочных парламентских выборов. До масштабной акции протеста лидеры оппозиции разделятся и отправятся в регионы.

"Их акций никто не боится. Несмотря на это, я искренне говорю, что важно мнение каждого их сторонника и активиста, которые субъективны в оценке. Но их протеста никто не боится", – сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что оппозиция своим протестом не добьется поставленных целей.

Для решения политического кризиса в Грузию ранее прибыл Кристиан Даниэльссон как личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Несмотря на то, что дипломат остался в Грузии больше запланированного, сблизить позиции сторон ему все же не удалось. Последние переговоры, которые должны были стать решающими, продолжались более десяти часов. Однако ничего не изменилось – оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

При этом стороны обвинили друг друга в срыве переговоров.

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