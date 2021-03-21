13:47 21 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Георгий Маргвелашвили на антиправительственной акции протеста у здания парламента Грузии 17 ноября 2019

Экс-президент Грузии: необходимо создать альтернативную политическую силу

© Sputnik / Shota Nozadze
Политика
Получить короткую ссылку
9411
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210321/251228183/Eks-prezident-Gruzii-neobkhodimo-sozdat-alternativnuyu-politicheskuyu-silu.html

Новая политическая сила даст гарантию стабильности, потому что два разных полюса создают потенциал для опасности и дисбаланса, считает экс-президент

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необходимым создание мощной альтернативной силы в грузинской политике.

По мнению четвертого президента страны, грузинский народ, как и международные партнеры, не готов передать власть ни одному из игроков - "Грузинской мечте" или "Национальному движению".

Президент Георгий Маргвелашвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Решение принято - Георгий Маргвелашвили возвращается в активную политику

"Самое главное - появление альтернативного, сильного игрока на политическом поле и через этого сильного игрока показать светлое, обозримое будущее, в котором коалиционное правление будет сформировано вокруг этой альтернативной силы. Это нужно сделать, для этого существует электоральный ресурс", - заявил Маргвелашвили в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари".

По его словам, думать так позволяют данные прошедших выборов, проценты, которые есть не у "Единого национального движения", а у других политических партий в целом. Это впечатляющий процент, считает экс-президент.

"Сегодня эта сила - не просто предпосылка для хорошего результата выборов, это альтернатива и гарантия стабильности, потому что два разных полюса создают потенциал для опасности и дисбаланса", - сказал Mаргвелашвили.

Георгий Маргвелашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Это никому не удавалось" - Маргвелашвили о возможности создания "нужной оппозиции"

На вопрос, собирается ли Маргвелашвили возглавить такую силу, бывший президент сказал, что он будет одним из рядовых солдат в этой битве.

"Я голосовал за эти политические партии на выборах 2020 года и в итоге доволен их результатами. Естественно, я буду участвовать в этой борьбе, которая является борьбой за демократию и стабильность. Я буду одним из рядовых солдат, так же, как был обычно, когда играл свою роль в политическом спектре Грузии", - сказал Маргвелашвили.

Что касается ситуации в стране и политического кризиса, то, по словам Маргвелашвили, "идет очень сложный процесс возвращения демократии".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Единое Нацдвижение, Грузинская мечта, Георгий Маргвелашвили, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок The World Is Going Upside Down канадского фотографа Thomas Vijayan, занявший первое место в категории Animals in their habitat и ставший победителем конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лучшие снимки дикой природы: победители конкурса World Nature Photography Awards 2020
Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия
Лавров: на Западе появился новый феномен - фриковая дипломатия
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться