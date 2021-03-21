Экс-президент Грузии: необходимо создать альтернативную политическую силу

Новая политическая сила даст гарантию стабильности, потому что два разных полюса создают потенциал для опасности и дисбаланса, считает экс-президент

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необходимым создание мощной альтернативной силы в грузинской политике.

По мнению четвертого президента страны, грузинский народ, как и международные партнеры, не готов передать власть ни одному из игроков - "Грузинской мечте" или "Национальному движению".

"Самое главное - появление альтернативного, сильного игрока на политическом поле и через этого сильного игрока показать светлое, обозримое будущее, в котором коалиционное правление будет сформировано вокруг этой альтернативной силы. Это нужно сделать, для этого существует электоральный ресурс", - заявил Маргвелашвили в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари".

По его словам, думать так позволяют данные прошедших выборов, проценты, которые есть не у "Единого национального движения", а у других политических партий в целом. Это впечатляющий процент, считает экс-президент.

"Сегодня эта сила - не просто предпосылка для хорошего результата выборов, это альтернатива и гарантия стабильности, потому что два разных полюса создают потенциал для опасности и дисбаланса", - сказал Mаргвелашвили.

На вопрос, собирается ли Маргвелашвили возглавить такую силу, бывший президент сказал, что он будет одним из рядовых солдат в этой битве.

"Я голосовал за эти политические партии на выборах 2020 года и в итоге доволен их результатами. Естественно, я буду участвовать в этой борьбе, которая является борьбой за демократию и стабильность. Я буду одним из рядовых солдат, так же, как был обычно, когда играл свою роль в политическом спектре Грузии", - сказал Маргвелашвили.

Что касается ситуации в стране и политического кризиса, то, по словам Маргвелашвили, "идет очень сложный процесс возвращения демократии".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.