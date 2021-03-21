Сторонники отмены "комендантского часа" подадут иск на правительство Грузии

Участники акций протестуют против законодательных норм, которые предусматривает санкции за нарушение правил изоляции и карантина

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Участники движения "Социальный взрыв" завтра подадут коллективный иск в Конституционный суд Грузии с требованием отмены так называемого "комендантского часа".

Сегодня участники движения провели протестную акцию с тем же требованием у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия с акции, из-за плохой погоды перед канцелярией собралось не более двух десятков человек.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Отметите комендантский час", "Спасем туризм", "Откройте страну".

По словам представителя "Института свободы" Саломе Хвадагиани, в любой стране должны быть определены критерии, согласно которым принимается решение об ужесточении или наоборот о послаблении ограничений.

"Институт свободы" подаст коллективный иск против правительства Грузии в Конституционный суд "Народ Грузии против грузинского правительства". Мы протестуем против ряда оспариваемых норм как из Кодекса об административных правонарушениях, так и из Уголовного кодекса, которые предусматривает санкции за нарушение правил изоляции и карантина. В любой стране должны быть определены объективные критерии, в каком случае ограничения могут быть ужесточены, изменены или ослаблены. У нас нет таких критериев. В Германии, например, это зависит от количества инфицированных ", - сказала Саломе Хвадагиани.

Ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 – одно из немногих оставшихся, наряду с масочным режимом и запретом на массовые мероприятия, которые будут действовать в Грузии еще неопределенное время, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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