21:43 21 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Акция протеста против повышения цен на топливо в городе Кутаиси 21 февраля 2021 года

Автомобилисты Грузии протестуют против повышения цен на топливо

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
140 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/15/250959199.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210321/251229453/Avtomobilisty-Gruzii-protestuyut-protiv-povysheniya-tsen-na-toplivo.html

Автомобилисты, к которым присоединились водители микроавтобусов и таксисты, протестуют вот уже месяц

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Автомобилисты Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и других городов Грузии вышли на акцию протеста против повышения цен на горючее.

Участники акции требуют от правительства принять меры и взять рост цен под контроль.

В Тбилиси участники акции на Кахетинском шоссе попытались перекрыть проезжую часть, после чего между ними и полицией завязалась потасовка. Несколько человек посадили в машины патрульной полиции.

МВД Грузии пока не делало официального заявления о количестве задержанных.

Участники аналогичной акции протеста в Батуми потребовали от правительства также регулирования цен на продукты питания и медикаменты.

Протест автомобилистов, к которым присоединились водители микроавтобусов и таксисты, продолжается уже месяц. По их словам, власти до сих пор не реагируют на их протест должным образом из-за немногочисленности проводимых митингов.

Акция протеста водителей-частников и таксистов против повышения цен на топливо
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Автомобилисты в крупных городах Грузии протестуют против подорожания топлива

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе заявил, что цены на топливо в Грузии зависят от стоимости нефти на мировом рынке

"Когда идет подорожание нефти, а валютный курс не укрепляется, что может сделать государство?! Оно может лишь способствовать экспорту продукции, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, которые обеспечат производство продукции, создание большого числа рабочих мест", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

И за счет роста покупательной способности значительной части населения рост стоимости нефтепродуктов не будет ущемляющим или драматичным

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Акция протеста, Цены на нефть, Цены на топливо, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
Почем сигареты в Грузии и других странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться