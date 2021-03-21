Автомобилисты Грузии протестуют против повышения цен на топливо

Автомобилисты, к которым присоединились водители микроавтобусов и таксисты, протестуют вот уже месяц

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Автомобилисты Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и других городов Грузии вышли на акцию протеста против повышения цен на горючее.

Участники акции требуют от правительства принять меры и взять рост цен под контроль.

В Тбилиси участники акции на Кахетинском шоссе попытались перекрыть проезжую часть, после чего между ними и полицией завязалась потасовка. Несколько человек посадили в машины патрульной полиции.

МВД Грузии пока не делало официального заявления о количестве задержанных.

Участники аналогичной акции протеста в Батуми потребовали от правительства также регулирования цен на продукты питания и медикаменты.

Протест автомобилистов, к которым присоединились водители микроавтобусов и таксисты, продолжается уже месяц. По их словам, власти до сих пор не реагируют на их протест должным образом из-за немногочисленности проводимых митингов.

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе заявил, что цены на топливо в Грузии зависят от стоимости нефти на мировом рынке

"Когда идет подорожание нефти, а валютный курс не укрепляется, что может сделать государство?! Оно может лишь способствовать экспорту продукции, создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, которые обеспечат производство продукции, создание большого числа рабочих мест", – сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

И за счет роста покупательной способности значительной части населения рост стоимости нефтепродуктов не будет ущемляющим или драматичным

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