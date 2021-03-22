Минюст Грузии раскрыл детали выплаты госдолга австрийскому банку

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузия полностью выполнила свои обязательства перед австрийским "Райффайзенбанком", говорится в заявлении министерства юстиции Грузии.

Ведомство назвало дезинформацией данные определенных СМИ, согласно которым Грузия якобы "тайно вела переговоры" с "Райффайзенбанком", и из перечисленных 25 миллионов долларов банк "получил только 15 миллионов".

"Завершение арбитражного спора с "Райффайзенбанком" было успешным для грузинской стороны и позволило сэкономить не менее 180 миллионов долларов из госбюджета, все другие детали этого дела являются дезинформацией и попыткой ввести общественность в заблуждение", – говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

Минюст привел официальные данные о трех этапах выплаты долга, осуществленных в течение двух лет.

"Фактически, "Райффайзен Банк" вел арбитражный спор с Грузией, который закончился соглашением. По условиям сделки банк получил 25 миллионов долларов несколькими траншами... Постановление правительства Грузии, которое является публичным, гласит, что банк должен был получить долг несколькими траншами", – говорится в заявлении.

По информации ведомства, первый транш в 5 миллионов долларов США был переведен в декабре 2015 года, второй транш в 10 миллионов долларов – в феврале 2016 года, третий транш в 10 млн долларов – 20 января 2017 года. Оплата была завершена в 2017 году.

21 августа 1998 года государственная компания "Сакэнерго" подписала договор купли-продажи газа и топлива с компанией Anglo Oil International Ltd. Со своей стороны, 5 октября 1998 года Anglo Oil подписала с банком кредитное соглашение на финансирование экспорта газа и электроэнергии на общую сумму 18,85 миллиона долларов США. 16 декабря 1998 года было подписано соглашение о гарантии исполнения, согласно которому Грузия обязалась выплатить долг, взятый у банка компанией-инвестором по кредитному соглашению от 5 октября 1998 года.

По тому же соглашению о гарантии Anglo Oil уступила свое право требовать возмещения убытков Банку. По состоянию на 31 декабря 1999 года долг составлял 46,21 миллиона долларов США, что было официально признано правительством Грузии в то время.

31 августа 2005 года Банк подал иск в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты против Министерства топлива и энергетики Грузии, грузинской государственной компании "Сакэнерго" и государства. Банк потребовал от грузинской стороны погашения долга и начисленных по нему процентов.

3 марта 2006 года по запросу Банка арбитражное разбирательство было приостановлено, и стороны в течение нескольких лет пытались решить вопрос путем переговоров, однако в 2012 году процесс закончился безрезультатно. 5 июня 2015 года по запросу Банка приостановленный арбитражный спор между сторонами был возобновлен, и грузинская сторона параллельно с переговорами подключилась к арбитражному процессу.

На момент возобновления переговоров, Банк оценил свою претензию в арбитраже в 210 миллионов долларов, однако к концу переговорных процедур эта сумма увеличилась.

В результате ряда сложных и длительных раундов грузинское государство смогло прийти к соглашению с истцом.

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