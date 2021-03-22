Зурабишвили пригласила президента Таджикистана посетить Грузию

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона официально пригласили посетить Грузию во второй половине 2021 года

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Таджикистана Эмомали Рахмона поздравительную телеграмму по случаю Навруза, сообщает Sputnik Таджикистан.

Зурабишвили добавила, что "Навруз – это новый день, который также является символом надежды на лучшее будущее".

После теплого поздравления президент официально пригласила Рахмона посетить Грузию с официальным визитом.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас в Грузию с официальным визитом во второй половине этого года в любое удобное для Вас время", – говорится в поздравлении.

Также Зурабишвили отметила, что визит президента Таджикистана укрепит и углубит дружеские отношения между странами.

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