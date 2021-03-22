Гахария ушел из власти, но не из политики: какие планы у бывшего премьера Грузии

Георгий Гахария на этом этапе поделился со СМИ лишь минимумом информации о своих планах на будущее, но обещал очень скоро ответить на все вопросы

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария после отставки впервые поведал журналистам о своих планах.

"Я не собираюсь никуда уходить, более того, я не ухожу из политики", – заявил Гахария, отвечая на вопрос, ушел ли экс-премьер в тень навсегда.

Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Во первых, я хочу вам сказать, что несмотря на множество сплетен, которые появились, я никуда не собираюсь уходить, более того, я не ухожу из политики. В действительности мы следуем нашему плану, нашему распорядку. Что даст мне возможность в ближайшее время все вам детально рассказать. Это все, что я хотел сказать на сегодня", – заявил Гахария.

Уже садясь в автомобиль, бывший премьер подчеркнул, что вскоре будут даны ответы на все вопросы.

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