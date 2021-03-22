13:57 22 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9645
  • 100 RUB4.5170
  • USD3.3326
Поиск
Георгий Гахария

Гахария ушел из власти, но не из политики: какие планы у бывшего премьера Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (337)
47621
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/01/250219362.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210322/251235662/Gakhariya-ushel-iz-vlasti-no-ne-iz-politiki-kakie-plany-u-byvshego-premera-Gruzii-.html

Георгий Гахария на этом этапе поделился со СМИ лишь минимумом информации о своих планах на будущее, но обещал очень скоро ответить на все вопросы

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария после отставки впервые поведал журналистам о своих планах.

Главный офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Уход Гахария – это не неожиданность, а новая политика Грузии

"Я не собираюсь никуда уходить, более того, я не ухожу из политики", – заявил Гахария, отвечая на вопрос, ушел ли экс-премьер в тень навсегда.
Гахария покинул пост премьер-министра 18 февраля. Он подал в отставку после того, как разошелся в позициях со своей командой в вопросе ареста лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

"Во первых, я хочу вам сказать, что несмотря на множество сплетен, которые появились, я никуда не собираюсь уходить, более того, я не ухожу из политики. В действительности мы следуем нашему плану, нашему распорядку. Что даст мне возможность в ближайшее время все вам детально рассказать. Это все, что я хотел сказать на сегодня", – заявил Гахария.

Уже садясь в автомобиль, бывший премьер подчеркнул, что вскоре будут даны ответы на все вопросы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (337)
Теги:
Георгий Гахария, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
Цены на бензин растут, в Грузии протестуют - видео акции водителей в Кутаиси
Автопробег против роста цен на бензин в Грузии: как протестуют водители - видео
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться