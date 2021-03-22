Президент Грузии прокомментировала решение президента Евросовета

Президент призывала все стороны поставить страну на первое место и работать над деполяризацией, компромиссом и единством

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение Кристиана Даниэльссона, представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля, вернуться в Грузию, написала президент в Twitter.

Ранее президент Евросовета заявил, что его представитель вернется в Грузию для продолжения посредничества в диалоге между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

"Спасибо, господин президент. Это верный признак того, что ЕС никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения г-на Даниэльссона, я еще раз призываю все стороны поставить страну на первое место и работать над деполяризацией, компромиссом и единством", - заявила Саломе Зурабишвили.

Спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэлльсон прибыл в Грузию 12 марта. Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил ему выступить посредником между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

12-14 марта Даниэлльсон проводил трехсторонние встречи, однако переговоры закончились безрезультатно – оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта. На пресс-конференции перед отъездом представитель президента Евросовета выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.