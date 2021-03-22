00:34 23 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9636
  • 100 RUB4.4696
  • USD3.3299
Поиск
Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии прокомментировала решение президента Евросовета

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (48)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210322/251241521/Prezident-Gruzii-prokommentirovala-reshenie-prezidenta-Evrosoveta.html

Президент призывала все стороны поставить страну на первое место и работать над деполяризацией, компромиссом и единством

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение Кристиана Даниэльссона, представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля, вернуться в Грузию, написала президент в Twitter.

Ранее президент Евросовета заявил, что его представитель вернется в Грузию для продолжения посредничества в диалоге между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

Президент Европейского совета Шарль Мишель
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Представитель ЕС вернется в Грузию для урегулирования политического кризиса

"Спасибо, господин президент. Это верный признак того, что ЕС никуда не уходит. Пока мы ждем возвращения г-на Даниэльссона, я еще раз призываю все стороны поставить страну на первое место и работать над деполяризацией, компромиссом и единством", - заявила Саломе Зурабишвили.

Спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэлльсон прибыл в Грузию 12 марта. Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил ему выступить посредником между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

12-14 марта Даниэлльсон проводил трехсторонние встречи, однако переговоры закончились безрезультатно – оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта. На пресс-конференции перед отъездом представитель президента Евросовета выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (48)
Теги:
Переговоры, Оппозиция, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загрязнение воды может привести к серьезным последствиям для человечества. На фото: токсичное озеро недалеко от города Ятаган на юго-западе провинции Мугла в Турции
Отравленная вода: как выглядят сверху загрязненные водные пути по всему миру - фото
О чем другие молчат-III сезон - Немирный атом: 10 лет со дня аварии на Фукусиме
О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться