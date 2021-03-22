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Президент Европейского совета Шарль Мишель

Представитель ЕС вернется в Грузию для урегулирования политического кризиса

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (48)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210322/251241529/Predstavitel-ES-vernetsya-v-Gruziyu-dlya-uregulirovaniya-politicheskogo-krizisa.html

Пора идти на необходимые компромиссы в интересах грузинского народа, заявил президент Европейского совета

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэлльсон вернется в Грузию для продолжения посредничества в диалоге между властями и оппозицией, написал Мишель в своем Twitter.

"Мы подытожили прогресс, достигнутый в Грузии при посредничестве Даниэлльсона. Пора идти на необходимые компромиссы в интересах грузинского народа. Представитель вернется, чтобы продолжить посредничество", - пишет Мишель.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
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Спецпредставитель президента Европейского совета Кристиан Даниэлльсон прибыл в Грузию 12 марта. Президент Европейского совета Шарль Мишель поручил ему выступить посредником между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

Даниэлльсон покинул Грузию 19 марта, перед отъездом проведя трехстороннюю встречу, однако переговоры закончились безрезультатно – оппозиция требует досрочных выборов, а власти на это не соглашаются.

На пресс-конференции перед отъездом представитель президента Евросовета выразил надежду, что стороны будут готовы к компромиссу, который приведет к преодолению политического кризиса в стране.

Темы:
Весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции (48)
Теги:
Евросоюз, Грузия

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