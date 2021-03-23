Замминистра внутренних дел Грузии подал в отставку

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Кахабер Сабанадзе покинул пост заместителя министра внутренних дел Грузии, об этом он написал на собственной странице в Facebook.

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"Хочу откликнуться на сюжеты, которые появились в последнее время в медиа, и подчеркнуть, что все эти годы я служил государству и защищал закон, четкое исполнение которого было, есть и будет для меня самым главным. Думаю, что вышеназванные факты нуждаются в изучении, соответственно, должно быть проведено полноценное и объективное расследование, которое установит правду. Исходя из этого, с целью обеспечения доверия к следственному процессу, я покидаю пост! Думаю, что это будет прецедентом для всех должностных лиц – в случае возникновения объективных вопросов в обществе, действовать по высокому стандарту ответственности", – написал Сабанадзе.

Он поблагодарил всех полицейских, вместе с которыми в течение этих лет он работал в системе. Он пожелал им успехов в их служении родине.

Сабанадзе занимал пост замминистра внутренних дел Грузии с 2017 года. Поводом для его отставки стала тайная видеозапись, обнародованная одним из грузинских каналов и сделанная скрытой камерой в его кабинете, о которой он не знал. Слежку за Сабанадзе связывают с тем, что он считается кадром ушедшего в отставку премьер-министра Георгия Гахария. Сюжет одной из телекомпаний касался ночи 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошел силовой разгон акции оппозиции. Как утверждает телекомпания, приказы в ту ночь спецназу давали не по рации, а по мобильным телефонам. Как утверждалось в сюжете, Сабанадзе в ту ночь отдал приказ департаменту особых заданий повредить на акции все звуковые установки.

События 20 июня 2019 года начались утром в парламенте Грузии, где проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов по протоколу занял место председателя парламента Грузии, что вызвало волну протеста. Когда ситуация крайне накалилась, власти приняли решение о силовом разгоне акции.

Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули.

Противостояние между полицией и участниками акции длилось всю ночь, сотни человек были задержаны. На утро выяснилось, что в столкновениях с полицией пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек тогда остались без глаза после прямого попадания резиновых пуль.

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