"Грузии необходимо..." – Гахария рассказал, над чем сейчас работает

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в настоящее время работает над определением своей политической повестки дня, об этом политик написал в своем микроблоге Twitter.

Гахария возвращается в политику - в Грузии появится "третья сила"?>>

Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля, что стало большой неожиданностью для общества. Причиной он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В понедельник Гахария заявил, что не собирается уходить из грузинской политики.

"Я заявил, что остаюсь в грузинской политике. В настоящее время я работаю над определением своей политической повестки дня. Грузии необходимо устранение политической поляризации и разработка реальной повестки дня для своего европейского будущего", – пишет Гахария.

Гахария считался фаворитом основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили, и самой влиятельной личностью в Кабмине.

Он занимал пост главы правительства с сентября 2019 года до февраля 2021 года.

По профессии 45-летний Гахария историк. Образование получил в Тбилиси и в Москве. Сначала в 1994 году он окончил факультет истории Тбилисского государственного университета. Далее шесть лет проучился на факультете политологии в Московском государственном университете имени Ломоносова. А затем в 2002-2004 годах Гахария стал магистром управления бизнеса в МГУ.

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Интересной была у Гахария биография и перед тем, как он стал известным политиком в Грузии. Свою карьеру он начал делать в России. В 2004-2008 годах Гахария был генеральным директором компании SFK Group в Москве. В 2006-2009 годах – приглашенным лектором в МГУ.

В 2008-2013 годах он занимал должность директора развития бизнеса в Восточной Европе, странах СНГ и России в Lufthansa Service Holding, AG.LSG in Frankfurt, Germany.

Впервые грузинское общество увидело его в марте 2013 года в ранге бизнес-омбудсмена. Но больше всего он запомнился на посту министра внутренних дел Грузии, который занимал с 13 ноября 2017 года. Параллельно Гахария был вице-премьером и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.

Далее ему доверили портфель министра экономики и устойчивого развития Грузии. Эту должность он занимал в 2016-2017 годах, после этого возглавил МВД.

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