Глава Минкультуры Грузии представила своих заместителей

Теа Цулукиани для управления сферой культуры, спорта и молодежи выбрала себе в заместители дипломата и двух юристов, главным достоинством которых она считает то, что это "проверенные кадры"

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Теа Цулукиани, недавно назначенная главой министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, представила сегодня своих заместителей.

Цулукиани: я знаю, что надо сделать на новой должности в первую очередь>>

Первым заместителем министра назначен дипломат Каха Сихарулидзе, заместителями – Сосо Гиоргадзе и Иосеб Багатурия.

"Моим первым заместителем будет Каха Сихарулидзе, который является самым уважаемым по возрасту человеком среди нас четверых. У него больше опыта на политических должностях, чем у нас... Каха Сихарулидзе был послом Грузии в Чехии, Китае, Италии, Сан-Марино и на Мальте. Он доктор филологических наук, почетный член Итальянской дипломатической ассоциации, автор книги "Публицистика Важа-Пшавела". Каха Сихарулидзе будет заниматься международными вопросами в нашем министерстве", – сказала Тея Цулукиани.

Еще двумя замами Цулукиани назначила проверенные кадры – юристов Сосо Гиоргадзе и Иосифа Багатурия, вместе с которыми работала в Минюсте.

"Сосо Гиоргадзе останется на должности заместителя министра юстиции до 1 апреля, после будет работать у нас заместителем министра. Он будет курировать вопросы молодежи и спорта", – сказала Цулукиани.

Что касается еще одного зама Иосифа Багатурия, то он будет парламентским секретарем ведомства и возглавит работу над созданием Кодекса культуры Грузии.

Парламент Грузии утвердил пакет законопроектов о реформе правительства и появлении в Грузии нового министерства. Согласно поправкам, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии разделилось на два ведомства – министерство образования и науки, а также министерство культуры, спорта и молодежи. Одно из них возглавил Михаил Чхенкели, второе – Тея Цулукиани. Последняя приступила к исполнению своих обязанностей 22 марта.

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