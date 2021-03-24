Грузинский парламентарий вакцинировался в прямом эфире

Когда население не слишком оптимистично настроено к вакцинации, очень большое значение имеет личный пример – в полку вакцинированных чиновников прибыло в лице депутата парламента Ладо Кахадзе

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Грузии – врач по профессии Ладо Кахадзе сделал прививку от коронавируса в прямом эфире.

Вакцинация от коронавируса лиц от 65 лет в Грузии начнется с 25 марта>>

Вакцинацию препаратом AstraZeneca Кахадзе прошел в тбилисской Республиканской клинике. Таким образом, Кахадзе стал первым парламентарием, который сделал прививку от коронавируса.

По его словам, после вакцинации он чувствует себя хорошо и настроение у него тоже хорошее.

"Вакцинация – это щит, усиление собственной иммунной системы, и даже в том случае, если вирус попадет в организм вакцинированного человека, он будет уничтожен. Представители власти этой страны готовы выполнить тот гайдлайн, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Еще раз призываю врачей: они вместе с пациентами стоят в передовых рядах, и их активность еще раз даст нам возможность включить зеленый свет на пути преодоления пандемии", – заявил Кахадзе.

Накануне прививку от коронавируса перед телекамерами сделала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Ранее препаратом AstraZeneca вакцинировались президент Грузии Саломе Зурабишвили, замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, известный аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов и другие известные врачи.

В Грузии на данный момент доступна только вакцина компании AstraZeneca, однако ночью 24 марта страна ждет первую дозу вакцины Pfizer. В первую очередь вакцина будет транспортирована в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, а оттуда будет распределена в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В Батуми и Кутаиси сделать эту вакцину можно будет на одной локации, а в Тбилиси – на четырех локациях.

Вакцина будет доступна как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет.

На первом этапе из США поступит 29 250 доз вакцины Pfizer.

Первую дозу вакцин (43,2 тысячи) компании AstraZenecа Грузия получила 13 марта. Дополнительную дозу вакцины производства данной компании (86,4 тысячи доз), страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer, – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ.

По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

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