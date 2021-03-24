"Были разногласия" - экс-посол Грузии в Брюсселе о реальной причине своей отставки

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Бывший посол Грузии в Брюсселе и экс-глава миссии Грузии при ЕС Наталия Сабанадзе в интервью французскому изданию Le Monde рассказала, что на самом деле стало причиной ее отставки, признавшись, что в последние недели у нее были серьезные разногласия с правительством Грузии.

Посол Грузии в Брюсселе покинула занимаемую должность>>

Сабанадзе покинула занимаемую должность 21 марта сразу после визита в Брюссель делегации Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили и на фоне политического кризиса в стране. Точная причина отставки не назвалась. На своей странице в соцсети Facebook дипломат написала, что "пришло время перевернуть эту страницу".

В статье под названием "В Грузии европейское посредничество не может разрядить кризис" Сабанадзе заявила, "все наши лидеры говорят, что они проевропейские, но этого недостаточно". Однако, как отмечает автор статьи, дипломат не хочет вдаваться в подробности, чтобы "не усугубить ситуацию".

Заявление Сабанадзе прокомментировал на брифинге депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.

"Я думаю, что она сыграла важную роль на том пути, которую прошла Грузия в течение этого периода. Безусловно, она решила перевернуть эту страницу, и я однозначно желаю ей удачи… Еще раз повторю, по поводу изменения вектора, в связи с угрозой демократическому развитию Грузии не раз было подчеркнуто с высокой трибуны, что после 2012 года Грузия прошла важный путь. Важный путь, который подразумевает демократизацию этой страны, важный путь, который предусматривает сближение с Евросоюзом и достижение той стратегической цели, которая называется членством в Евросоюзе", - заявил Чиковани.

Что касается политического кризиса в стране, который пока не удается разрядить даже при медиации ЕС, по оценке Чиковани, он создан в Грузии искусственно.

"Я абсолютно разделаю мнение по поводу того, что на сегодня с политической точки зрения, с точки зрения участия политических субъектов в парламентской жизни и с точки зрения полноценной политической жизни, у нас довольно тупиковая ситуация. Однако, по моей оценке, это однозначно искусственный кризис, который создают оппозиционные силы из-за того, что не получили ту поддержку, которая привела бы их к власти. К сожалению, такова реальность", - сказал Чиковани.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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