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Оппозиционные депутаты парламента требуют защитить пенсионеров от банковских процентов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (284)
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Два оппозиционных депутата от партии "Граждане" пытаются выяснить, почему пенсионерам, берущим свою пенсию заранее, приходится платить банку 36 "драконовских" процентов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от партии "Граждане" встали на защиту пенсионеров.

Они предлагают созвать чрезвычайное заседание финансово-бюджетного комитета и с участием представителей Национального банка Грузии, Минздрава и Liberty Bank обсудить, почему пенсионерам приходиться платить 36% за пенсию, если они берут ее заранее.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / STRINGER
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"Договор с "Либерти банком" оформлен с 2014 года. Срок действия этого договора истек в 2019 году, и, по неизвестным причинам, он продлен до 2020 года. Мы хотим разобраться именно в этих вопросах. Как видно, кто-то набивает свой карман за счет пенсионеров", - заявил Алеко Элисашвили на брифинге в среду.

По словам оппозиционного депутата, в стране около 800 тысяч пенсионеров и из них почти половина вынуждена заранее брать пенсию, выплачивая банку 36%. Он считает, что, учитывая существующий социальный фон, этот вопрос должен быть пересмотрен.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (72 доллара), а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

Liberty Bank - один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он является эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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Темы:
Парламент Грузии (284)
Теги:
Пенсионер, Алеко Элисашвили, Парламент Грузии, Грузия

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