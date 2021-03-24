Оппозиционные депутаты парламента требуют защитить пенсионеров от банковских процентов

Два оппозиционных депутата от партии "Граждане" пытаются выяснить, почему пенсионерам, берущим свою пенсию заранее, приходится платить банку 36 "драконовских" процентов

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии от партии "Граждане" встали на защиту пенсионеров.

Они предлагают созвать чрезвычайное заседание финансово-бюджетного комитета и с участием представителей Национального банка Грузии, Минздрава и Liberty Bank обсудить, почему пенсионерам приходиться платить 36% за пенсию, если они берут ее заранее.

"Договор с "Либерти банком" оформлен с 2014 года. Срок действия этого договора истек в 2019 году, и, по неизвестным причинам, он продлен до 2020 года. Мы хотим разобраться именно в этих вопросах. Как видно, кто-то набивает свой карман за счет пенсионеров", - заявил Алеко Элисашвили на брифинге в среду.

По словам оппозиционного депутата, в стране около 800 тысяч пенсионеров и из них почти половина вынуждена заранее брать пенсию, выплачивая банку 36%. Он считает, что, учитывая существующий социальный фон, этот вопрос должен быть пересмотрен.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (72 доллара), а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

Liberty Bank - один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он является эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

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