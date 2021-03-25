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Акция протеста объединенной оппозиции 26 февраля 2021 года

Помешают ли акции протеста в Тбилиси процессу переговоров – мнения разошлись

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210325/251261468/Pomeshayut-li-aktsii-protesta-v-Tbilisi-protsessu-peregovorov--mneniya-razoshlis.html

Грузинская оппозиция объявила о мобилизации сторонников в регионах и назначила масштабную акцию на середину мая в Тбилиси после срыва переговоров с властями, которые проходили при посредничестве представителя Евросовета

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в преддверии очередного раунда переговоров по урегулированию политического кризиса раскритиковали планы оппозиции, грозящей собрать на масштабный митинг в Тбилиси своих сторонников из всех регионов страны.

"Анонсированная оппозицией акция противоречит повестке дня. Переговоры и диалог являются целью наших международных партнеров на всех уровнях. Все заявляют, что оппозиция должна войти в парламент и продолжить работу над вопросами и реформами, которые важны для нашей страны", – сказал депутат от правящей партии Ираклий Кадагишвили.

Акция протеста оппозиции - шествие с флагами и в масках. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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Оппозиция объявила о масштабной акции протеста в центре Тбилиси 15 мая с требованием внеочередных выборов на фоне срыва очередного раунда переговоров с властями. Посредник президента Европейского совета Кристиан Даниэльссон так и не смог добиться разрешения кризиса и покинул Грузию. Теперь Даниэльссон вновь возвращается в страну, чтобы организовать новые переговоры.

В оппозиции заявили, что не видят в акции протеста никакой угрозы для переговоров.

"Мы анонсировали акцию, когда провалился предыдущий раунд переговоров. Мы решили использовать этот период для поездки по регионам и подготовки к акции. Если до этого будет достигнуто соглашение, мы можем изменить планы. Но сейчас акции будут, пока "Грузинская мечта" не придет в себя и не пойдет на уступки", – сказал представитель партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя почти пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Теги:
Оппозиция, Грузия, Акция протеста

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