В Грузии 27 января будет отмечаться День памяти жертв Холокоста

Вместе с международным содружеством, по решению правительства, этот день официально будет отмечаться и в Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В Грузии 27 января объявлен Днем памяти жертв Холокоста, об это сообщил на брифинге вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства Грузии в четверг.

"27 января объявлен Днем памяти жертв Холокоста. Думаю, данное решение является важным, учитывая дружеские отношения между Грузией и государством Израиль, и многовековые исторические связи грузинского и еврейского народов", – заявил Залкалиани.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.

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