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В Грузии 27 января будет отмечаться День памяти жертв Холокоста

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (186)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210325/251266899/V-Gruzii-27-yanvarya-budet-otmechatsya-Den-pamyati-zhertv-Kholokosta.html

Вместе с международным содружеством, по решению правительства, этот день официально будет отмечаться и в Грузии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. В Грузии 27 января объявлен Днем памяти жертв Холокоста, об это сообщил на брифинге вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Памятник грузинскому Шиндлеру – Серги Метревели и жертвам Холокоста
photo: Itsik Moshe / FB
Памятник "грузинскому Шиндлеру" и жертвам Холокоста открыли в Грузии

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства Грузии в четверг.

"27 января объявлен Днем памяти жертв Холокоста. Думаю, данное решение является важным, учитывая дружеские отношения между Грузией и государством Израиль, и многовековые исторические связи грузинского и еврейского народов", – заявил Залкалиани.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим. Ежегодно 27 января в бундестаге проходит церемония в память о жертвах Холокоста.

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Темы:
Правительство Грузии (186)
Теги:
Международный день памяти жертв Холокоста, Правительство, Грузия

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